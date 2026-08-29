Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 37’si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlikteki işlemlerin ardından 37 şüpheliden 35’inin tutuklanmasına karar verildi.
2 şüpheli adli kontrolle serbest
Hakimlik, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi.
Soruşturmanın, ‘Alihan Kuriş’ çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerine yönelik sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: DHA