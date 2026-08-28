Çubuk, 3-6 Eylül 2026 tarihleri arasında turşu, kültür ve eğlencenin buluşma noktası olacak.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Çubuk Belediyesi tarafından 18’incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali, Çubukabad Parkı ve Festival Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, Türkiye’nin farklı bölgelerinden üreticiler ile farklı ülkelerden halk oyunları ekipleri ilçede buluşacak. Festival kapsamında gastronomiden kültür-sanata, halk oyunlarından konserlere kadar çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Çubuk’un yöresel ve geleneksel değerlerinin tanıtılacağı festivalde Türkiye’nin farklı bölgelerinden üreticiler de ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

370 STANT KURULACAK

Festival alanında yaklaşık 370 stant kurulması planlanıyor. Çubuklu üreticilerin yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek üreticiler, yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, festival hazırlıklarının tamamlandığını belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti. Demirbaş, “Kıymetli hemşehrilerim, bu sene 18'incisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Kültür ve Turşu Festivalimizin hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi yine festivalimiz büyük bir heyecanla beklenmekte. Bu sene de bu ilginin çok fazla arttığını gözlüyoruz” dedi.

Festivalin yalnızca Çubuk’un değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinin yöresel lezzetlerini de bir araya getireceğini ifade eden Demirbaş, “350'ye yakın standımızla vatandaşlarımıza aradıklarını bulabilecekleri tüm heyecan, eğlence, yöresel ve geleneksel lezzetlerin tadını alacakları, Anadolu'muzun birçok illerinin kıymetli yemekleri, lezzetlerinin de tadını alacakları festivalimizde inşallah bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

ÇUBUK TURŞUSU DÜNYAYA AÇILIYOR

Festivalin merkezinde ise Çubuk’un coğrafi işaretli turşusu yer alacak. İlçede yaklaşık 45 farklı çeşidi üretilen Çubuk turşusu, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki sofralara da ulaşıyor. Çubuk turşusunun ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihraç edildiği belirtiliyor.

İlçede yetiştirilen ürünler, doğal kaynak suları ve geleneksel üretim yöntemleri Çubuk turşusunun kendine özgü lezzetinde önemli rol oynuyor. Sarımsak, dereotu ve defne yaprağı gibi yöresel ürünlerin kullanıldığı turşularda su, tuz ve sirke dengesi de belirleyici oluyor. Çubuk’taki turşu üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini salatalık turşusu oluştururken, üreticiler her yıl farklı çeşitlerle ürün yelpazesini genişletiyor. Mandalina ve muz gibi sıra dışı çeşitlerin yanı sıra bu yıl balık turşusu ve ışgın turşusu da üretimde yerini aldı.

10 TON TURŞU İKRAM EDİLECEK

Festival boyunca ziyaretçilere toplam 10 ton Çubuk turşusunun ücretsiz olarak ikram edilmesi planlanıyor. Ziyaretçiler, Çubuk turşusunun farklı çeşitlerini tatma fırsatı bulacak. Festival programında turşu ve yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra turşu kurma yarışmaları, gastronomi etkinlikleri, kültürel gösteriler, çocuklara yönelik programlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Akşam saatlerinde ise sanatçılar ve yerel isimler sahne alarak festival coşkusunu müzikle buluşturacak.

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