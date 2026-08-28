İstanbul Emniyet Müdürlüğü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 19 Ağustos çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Küplüce Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, O.Ç. (30) ve R.A.'yı (32) yakaladı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 637 gram marihuana ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Ağustos cuma günü 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti^' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. tutuklandı. Şüpheli R.A. hakkında ise adli kontrol hükümler uygulandış (DHA)