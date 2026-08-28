Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında İzmit’te esnaf ziyaretine başladı. Özel, programının son bölümünde Fethiye Caddesi ile Sabri Yalım Parkı çevresinde esnafı ziyaret ediyor ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Ziyaret sırasında bölgede hareketlilik yaşanırken, Özel’in esnafla sohbet ettiği ve vatandaşların ilgisiyle karşılaştığı görüldü.

Özgür Özel’in Kocaeli programı kapsamında gün içerisinde sanayici ve iş insanlarıyla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdiği, ardından Karamürsel Meydanı’nda esnaf ziyareti yaptığı belirtildi.

Özel’in programı kapsamında saat 15.30’da Derince Belediyesi’nde Çenesuyu İşletmesi açılışına katılması, ardından İzmit’te esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştirmesi planlanıyor.