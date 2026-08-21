Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı. Ünlüce, kararını sosyal medya hesabından duyururken CHP çatısı altında birlikte verilen mücadeleyi saygıyla hatırlayacağını belirtti. “Ayrılık da sevdaya dahil” ifadelerini kullanan Ünlüce, bundan sonraki süreçte YENİ Parti çatısı altında Eskişehir’e hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Ünlüce, “Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim” dedi.