CHP’den asgari ücret ve emekli maaşı için zam çağrısı

Ankaragücü Güçlü Sponsoru ile Sözleşme Yeniledi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

üKaza, dün akşam saatlerinde Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Yayla yolunda ilerleyen 2 ATV çarpıştı. ATV'lerden biri, uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, 1 araç ve 5 personelle kurtarma çalışması başlattı. Yaralı 2 kişi, ekiplerin kurduğu halat sistemiyle düştükleri uçurumdan çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.