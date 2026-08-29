Ankara’da yarın gerçekleştirilecek etkinlik ve programlar nedeniyle bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, trafik tedbirleri kapsamında kapanacak cadde ve sokaklar tek tek duyuruldu.

Buna göre, yarın saat 06.00’dan itibaren belirli güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için yol kapanmalarını dikkate almaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Ankara’da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak yollar şöyle:

Atatürk Bulvarı: Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm ve bu güzergaha açılan cadde ve sokakların tamamı.

Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölüm ve bu güzergaha açılan cadde ve sokakların tamamı. Dikmen Caddesi: 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölüm ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölüm ve bağlantılı cadde ve sokaklar. İsmet İnönü Bulvarı: Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar. İstiklal Caddesi: Caddenin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve buraya açılan cadde ve sokaklar. İstanbul Caddesi: Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar.

Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar. Cumhuriyet Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Çankırı Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. GMK Bulvarı: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar. Mithatpaşa Caddesi: Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar.

Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar. Ziya Gökalp Caddesi: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölüm ve bağlantılı yollar. Milli Müdafaa Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Kumrular Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Necatibey Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Gençlik Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Akdeniz Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Anıt Caddesi: Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar.

Caddenin tamamı ve bağlantılı cadde ve sokaklar. Spor Park Sokak: Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.

İhtiyaç halinde ek yollar da kapanacak

Emniyet açıklamasında, ihtiyaç duyulması halinde bazı güzergahlarda da ilave trafik tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlantılı cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

Ayrıca Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantlarda da araç geçişi durdurulabilecek.

Kazım Karabekir ve Dögol caddelerinde de tedbir

İhtiyaç olması halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü de araç trafiğine kapatılacak.

Bunun yanı sıra Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve bu güzergaha açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanabilecek.

Ankaralı sürücülere uyarı

Ankara'da yarın sabah saatlerinden itibaren uygulanacak yol kapanmaları nedeniyle özellikle Kızılay, Ulus, Çankaya, Anadolu Meydanı ve çevresinde trafik yoğunluğunun yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, sürücülerin trafik tedbirlerini dikkate alarak güzergahlarını önceden planlamalarını ve mümkün olduğunca alternatif yolları kullanmalarını istedi.