YENİ Parti’nin Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan yeni Genel Merkez binası, 31 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılıyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni Genel Merkezin açılışına tüm partilileri davet etti. Tadilatı tamamlanan dört katlı binada, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Parti Meclisi (PM), Kurucular Kurulu ve kapalı grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Partinin yeni Genel Merkezi’nin açılışı öncesinde hazırlıklar tamamlanırken, kurmaylar ve parti personelinin 30 Ağustos Pazar günü binaya taşınması bekleniyor.

İlk mesai Parti Meclisi toplantısıyla başlayacak

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni Genel Merkez’deki ilk mesaisine 31 Ağustos Pazartesi günü Parti Meclisi toplantısıyla başlayacak. Toplantının açılış bölümü basına açık gerçekleştirilecek.

Özel’in toplantının açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Aynı gün Özel başkanlığında Kurucular Kurulu toplantısı ile kapalı grup toplantısı da yapılacak.

Genel Merkezde basın için özel alan

Dört katlı olarak düzenlenen Genel Merkez binasında parti yönetimi ve çalışanları için çeşitli bölümler oluşturuldu.

Binanın giriş katı basın mensuplarının kullanımına ayrılırken, burada basın çalışma alanı ile basın toplantılarının yapılacağı salon bulunuyor.

Birinci ve ikinci katlarda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri için toplam 16 oda yer alıyor. Genel Başkanlık makamının bulunduğu üçüncü katta ise MYK toplantılarının gerçekleştirileceği salon bulunuyor.

Dördüncü kat, parti personelinin çalışma ofislerine ayrıldı. Binanın eksi birinci katında Parti Meclisi toplantı salonu, eksi ikinci katında ise yemekhane bulunuyor.

YENİ Parti’nin yeni Genel Merkezi ile CHP Genel Merkezi arasındaki mesafenin yaklaşık 2 kilometre olduğu belirtildi. İki merkez arasındaki ulaşımın araçla yaklaşık 6 dakika sürdüğü ifade ediliyor.

Toplantı trafiği 2 Eylül’e kadar sürecek

Özgür Özel’in yeni Genel Merkez’deki toplantı programı 31 Ağustos’la sınırlı kalmayacak. Özel, 1 Eylül Salı günü Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yapacak. 2 Eylül Çarşamba günü ise il başkanlarıyla bir araya gelecek. Üç günlük toplantı trafiğinin ardından YENİ Parti’nin tüm kadrolarıyla sahaya inerek siyasi çalışmalarını yoğunlaştırması bekleniyor.