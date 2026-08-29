TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması, final heyecanına hazırlanıyor. Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen yarışmada, 512 takım ve bin 677 kişinin katıldığı başvuru sürecinin ardından 10 takım finale kalmaya hak kazandı.

Finalist takımlar, 29 Ağustos’ta İstanbul Sancaktepe’de bulunan Hepsiburada Teknoloji Merkezi’nde düzenlenecek finalde geliştirdikleri yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerini daha önce paylaşılmamış veri setleri üzerinde canlı olarak test edecek.

512 takımdan 10 takım finale kaldı

Lojistik sektörünün önemli unsurlarından biri olan anahat taşımacılığında verimliliğin artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada, yapay zeka, makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerinin bir arada kullanıldığı hibrit çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve özel sektör çalışanlarının katılımına açık olan yarışmaya toplam 512 takım başvurdu. Başvuru sürecinde bin 677 kişi yer aldı.

Gerçekleştirilen teknik değerlendirmelerin ardından 10 takım ve 41 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

Yapay zeka ile lojistik maliyetleri azaltılacak

Finalistlerin geliştirdiği modeller, günlük olarak değişen kargo taleplerini yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla tahmin edecek.

Ortaya çıkan taleplerin, sabit kiralık filo ile esnek spot araç havuzu arasında en düşük maliyetle paylaştırılması için dinamik optimizasyon modellerinden yararlanılacak.

Bu yöntemle günlük lojistik operasyonlarında manuel yönetimden kaynaklanan zaman kaybının ve maliyet verimsizliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Kararlar harita üzerinden gösterilecek

Yarışmacılar geliştirdikleri çözümler kapsamında kiralık araç rotaları, spot araç atamaları ve konsolidasyon kararlarını harita tabanlı Karar Destek Arayüzü üzerinden gösterecek.

Böylece değerlendirmede yalnızca algoritmaların teknik performansı değil, geliştirilen modellerin gerçek lojistik operasyonlarında karar süreçlerine nasıl uyarlanabileceği de dikkate alınacak.

Finalde değerlendirme kriterleri belli oldu

Yarışmanın final aşamasında takımlar üç temel kriter üzerinden değerlendirilecek.

Canlı veri seti üzerindeki optimizasyon başarısı: Yüzde 40

Yüzde 40 Dashboard ve görselleştirme performansı: Yüzde 20

Yüzde 20 Jüri savunması: Yüzde 40

Jüri değerlendirmesinde algoritmaların mimarisi, makine öğrenmesi tabanlı tahminleme başarısı ve değişken kısıtların yönetimi gibi teknik kriterler de ele alınacak.

Final 29 Ağustos’ta Sancaktepe’de

Yapay Zeka Destekli Lojistik Anahat Optimizasyonu Yarışması’nın final ve sunum aşaması 29 Ağustos’ta İstanbul Sancaktepe’deki Hepsiburada Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Finalist takımlar gün boyunca geliştirdikleri yapay zeka destekli çözümleri jüriye sunarak canlı veri setleri üzerinde performanslarını gösterecek.

Birinci takıma 150 bin TL ödül

Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 370 bin TL para ödülü verilecek.

Ödüller şöyle:

🥇 Birinci: 150 bin TL

150 bin TL 🥈 İkinci: 120 bin TL

120 bin TL 🥉 Üçüncü: 100 bin TL

Ayrıca finalde dereceye giren takımlara Hepsiburada tarafından hediye çeki de verilecek.

Genç teknoloji geliştiricilerine gerçek operasyon deneyimi

Yarışma ile yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin lojistik operasyonlarda daha etkin kullanılması hedefleniyor. Katılımcılar, gerçek hayattaki karmaşık bir lojistik problemine yenilikçi çözümler geliştirirken, modellerini değişken koşullar altında test etme fırsatı da yakalıyor.