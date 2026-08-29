Kaza, saat 22.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 31 AGJ 102 plakalı TIR’ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmadı
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
)
Kaynak: DHA