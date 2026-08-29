Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek ve artan maliyetler karşısında hayvancılıkla uğraşan üreticilere katkı sağlamak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kalecik Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, Kalecik’teki üreticilerden alınan silajlık mısırlar işlenerek paketlenecek. Hazırlanan mısır silajları, hayvancılık yapan işletmelere yüzde 50 hibe desteğiyle verilecek.

Hem çiftçi hem hayvan yetiştiricisi kazanacak

Projenin Kalecik, Akyurt, Çubuk ve Elmadağ ilçelerinde hayvancılık yapan işletmeleri kapsadığı belirtildi. Mısır silajının hayvan beslenmesinde enerji ve protein açısından önemli bir yere sahip olması nedeniyle desteğin, üreticilerin kaliteli yem teminine katkı sunması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, üreticilerin tarlalarını yerinde incelediklerini belirterek, silajlık mısırların biçim aşamasına geldiğini söyledi.

Uysal, yaklaşık 90 günde üretime kazandırılan mısır silajının hayvancılıkla uğraşan üreticilere ulaştırılacağını belirterek, “Hem üreten çiftçilerimiz bunu belediyeye verdiği için kazanacaklar hem de hayvancılık üretimi yapan çiftçilerimiz bu ürünü daha düzgün, daha temiz elde ettikleri için bir kat daha katkı sağlayacaklar” dedi.

“Üreticimiz kazanç temin etsin diye çalışıyoruz”

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise benzer desteğin 2024 yılında da uygulandığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Silajlık mısır ekiminin durma noktasına geldiğini belirten Karakoç, “Amacımız çiftçimizi motive etmek, katkı sunmak ve ürünlerin değerinde satılmasını sağlamak. Aldığımız ürünleri yüzde 50 hibe ile hayvan üreticilerine dağıtacağız. Büyükşehir elini çiftçinin üzerinden çekmedi. Üreticimiz kazanç temin etsin diye el birliği ile çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sayenizde kalkınacağız”

Kalecik’te silajlık mısır üretimi yapan çiftçi Mesut Gökgöz de belediyelerin desteğinin üretim konusunda kendilerine cesaret verdiğini söyledi.

Mısırlarını 18 Nisan civarında ektiklerini ve sulama çalışmalarının ardından hasada başladıklarını belirten Gökgöz, “Sizlerin sayesinde ürünümüz değerleniyor. Sayenizde kalkınacağız, biz de üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında üreticiden alınan mısır silajlarının paketleme işlemlerinin ardından belirlenen ilçelerdeki hayvancılık işletmelerine ulaştırılmasıyla, yem maliyetlerinin düşürülmesine ve kırsal üretimin desteklenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.