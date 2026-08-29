Anadolu’nun kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, farklı şehirlerden gelen zanaatkarları Altınköy Açık Hava Müzesi’nde ağırlıyor.

Bu kapsamda Konya’nın Akşehir ilçesinden Ankara’ya gelen usta öğretici Nazike Gündüz, folklorik kitre bebek sanatının örneklerini Altınköy’de sergilemeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” olarak kabul edilen Gündüz, ziyaretçilere kitre bebek sanatının inceliklerini de anlatıyor.

“Kitre bir anlatım biçimidir”

Yaklaşık 13 yıldır kitre bebek yapan Nazike Gündüz, çalışmalarında Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini yansıtmaya özen gösterdiğini belirtti.

Gündüz, kitre bebeklerin yalnızca süs eşyası olmadığını vurgulayarak, “Kitre bebek ne bir oyuncaktır ne de bir biblodur. Kitre bebek, aslında bir anlatım biçimidir. Geçmişimizi, tarihimizi ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak üzere hazırladığımız bir kompozisyondur” dedi.

Çalışmalarında Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan izlere yer verdiğini anlatan Gündüz; cephedeki askerleri, Sahra Hastanesi’ni, Şerife Bacı’yı, Nene Hatun’u ve Seyit Onbaşı’yı kitre bebeklerle anlattığını söyledi.

Gündüz ayrıca Konya’nın önemli kültürel değerleri Nasreddin Hoca, Mevlana ve semazen figürlerini de kitre bebeklerle yaşattığını ifade etti.

Bir bebeğin yapımı yaklaşık bir hafta sürüyor

Kitre bebek yapımında kitre, tel ve pamuk gibi temel malzemelerin kullanıldığını belirten Gündüz, yapım sürecinin oldukça emek istediğini söyledi.

Öncelikle tel kullanılarak bebeğin iskeletinin hazırlandığını anlatan Gündüz, daha sonra beden kalıbının oluşturulduğunu ve elyafla bedenin tamamlandığını belirtti. Kuruma aşamasının ardından boyama, kıyafet dikimi ve süsleme işlemlerinin yapıldığını kaydeden Gündüz, bir kitre bebeğin hazırlanmasının yaklaşık bir hafta sürdüğünü söyledi.

Dünya ikinciliği elde etti

Gündüz, Özbekistan’da düzenlenen ve 20 ülkeden 120 sanatçının katıldığı Uluslararası Nakış Festivali’nde Türkiye’yi temsil ederek dünya ikinciliği elde ettiğini de belirtti.

Kitre bebek sanatı hakkında bilgi almak, yapımını görmek ve eserleri incelemek isteyen ziyaretçiler, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde Nazike Gündüz’ün çalışmalarını görebilecek.