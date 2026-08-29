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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şevket Aslan’ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan’ın babası olduğu öğrenildi.

Aslan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Şevket Aslan yönetimindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet , sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

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