Kaza, öğleden sonra Kahta’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Şahintepe Mezrası Kan Boğazı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Şevket Aslan yönetimindeki 02 ADR 545 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Hastanede hayatını kaybetti
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şevket Aslan, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Aslan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Şevket Aslan’ın, Şehit Uzman Çavuş Recep Aslan’ın babası olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA