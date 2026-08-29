Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Bulvar, cadde, kavşak, park ve umuma açık alanlardaki uygulamalara 1615 polis katıldı. Denetimlere 1 helikopter ve 4 dron ile havadan da destek verildi.

35 aranan kişi yakalandı

Uygulama kapsamında 29 bin 762 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 35 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 7 bin 973 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, 2 araç trafikten men edildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 140 sürücüye toplam 3 milyon 647 bin 97 TL idari para cezası uygulandı.

185 iş yeri denetlendi

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde 185 işletme kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye de toplam 33 bin 516 TL idari para cezası kesildi.

Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Denetimler sırasında ayrıca 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 25 mermi ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere yönelik kontrollerde ise 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram sentetik kannabinoid, 1,07 gram esrar ve 175 adet ecstasy hap bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki huzur ve güven uygulamalarının sürdürüleceği belirtildi.