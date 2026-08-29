Çankaya Belediyesi ile Gençlerbirliği Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Yaz Futbol Okulu, 6-15 yaş arasındaki çocukların yoğun katılımıyla tamamlandı. Yaşamkent Şenol Güneş Spor Tjavascript:void(0)esisleri'ndeki eğitimlerde çocuklar, futbolun temel tekniklerinin yanı sıra takım çalışması, dayanışma ve spor ahlakını öğrendi.

Çankaya Belediyesi ile Gençlerbirliği Spor Kulübü iş birliğinde, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Futbol Okulu tamamlandı. Genç sporcular, Yaşamkent Şenol Güneş Spor Tesisleri'nde profesyonel eğitmenler eşliğinde futbolun temel tekniklerini öğrendi. Salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, futbol becerilerinin yanı sıra takım çalışması, dayanışma ve spor ahlakı konusunda da deneyim kazandı. Yaz Futbol Okulu'nun son antrenmanı, genç sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Sezon boyunca öğrendiklerini sahaya yansıtan çocuklar, antrenmanların ardından yaz futbol okulunu tamamladı. Sahada geçen dopdolu bir yazın ardından genç sporcular, futbol dolu anılarıyla Yaz Futbol Okulu'na veda etti.