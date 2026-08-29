HÜDA PAR Van İl Başkanlığı’nın 5’inci İl Olağan Kongresi, Edremit ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede, 400 delege oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Av. Rasim Sayğın yeniden seçilerek güven tazeledi.

“Artık buradan geri dönüş olmamalı”

Kongrede konuşan Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce Malazgirt’te yaptığı konuşmada kullandığı “İç cephenin tahkim edilmesi” ifadesini hatırlattı.

Parlamento açılışının ardından “Terörsüz Türkiye” sürecinin başladığını belirten Yapıcıoğlu, “Terörsüz Türkiye Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu adıyla bir komisyon kuruldu ve 20’nin üzerinde toplantı yaptık. Bu toplantılar sonucunda ortak bir rapor Meclis’e sunuldu ve sonunda 12 maddelik bir kanun Meclis’ten geçti. Tarihi bir oyla 467 destekle o kanun Meclis’ten geçti ve inşallah şiddet dönemi, silah dönemi sona erecek” dedi.

Komisyon raporunun hazırlandığını ve kanunun çıktığını belirten Yapıcıoğlu, sürecin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Artık buradan geri dönüş olmamalı. İnşallah bu süreç en hayırlı şekilde kardeşlik hukukunun tam olarak tesis edildiği bir noktaya varmalı” diye konuştu.

“Memleket kazanacaksa, ben kaybetmeye hazırım”

Süreci provoke etmeye veya alaya almaya çalışanların olabileceğini söyleyen Yapıcıoğlu, siyasi rant elde etmek isteyenlerin de bulunabileceğini dile getirdi.

Yapıcıoğlu, çözüm için samimi bir yaklaşım gerektiğini vurgulayarak, “Meseleyi bütüncül olarak ele almak, bütün yönleriyle çözümün nerede olduğu konusunda kafa yormak ve gerekirse memleket kazanacaksa, millet kazanacaksa, ben kaybetmeye hazırım demektir” ifadelerini kullandı.

“Biz elimizi de, gövdemizi de taşın altına koyarız” diyen Yapıcıoğlu, sürecin çözümle sonuçlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

“Şiddet ve silah herkese zarar veriyor”

Şiddet ve silahın herkese zarar verdiğini söyleyen Yapıcıoğlu, bundan yalnızca silah satıcıları ve “kan tüccarlarının” fayda sağladığını savundu.

Yapıcıoğlu, “Özü itibariyle bir memleket kaybedince o memleketteki herkes kaybetmiştir” dedi.

Gazze mesajı

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Yapıcıoğlu, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların sürdüğünü öne sürdü.

Yapıcıoğlu, “Bütün kardeşlerimizden hassaten istirham ediyorum. Gazze’yi gündeminizden düşürmeyin. Bakınız Gazze’de soykırım bitmedi. Ateşkes anlaşması imzalandı, ama ateşkes olmadı. Ateş devam ediyor” ifadelerini kullandı.