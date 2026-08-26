Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Sarı, SDG'nin Suriye Ordusu'na katılım sürecinin tamamlanmasına ilişkin açıklamayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

CHP’li belediyelerin davaları takip ediliyor

Müslim Sarı, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Belediyelere yönelik yürütülen süreçlerin oluşturulan komisyonlar ve yerel yönetimler birimleri aracılığıyla yakından takip edildiğini belirten Sarı, davaların çoklu ve müferrit davalar şeklinde gruplandırıldığını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasına ilişkin de konuşan Sarı, örgütün olmadığı yönündeki değerlendirmesini paylaşarak etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin cezasız bırakıldığı bir yargılama süreciyle karşı karşıya olduklarını savundu.

Sarı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer belediye başkanlarıyla ilgili davalara da değinirken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a verilen cezanın hukuk vicdanı açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi.

CHP’de kongre takvimi eylül ayında açıklanacak

CHP'nin kongre sürecine ilişkin de bilgi veren Sarı, kongrelerin eylül ayından itibaren başlayacağını açıkladı.

Sarı, 9 Eylül'de CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek kuruluş yıl dönümü etkinliğinde kongrelerin başlangıç tarihinin Genel Başkan tarafından ilan edilmesinin beklendiğini ve kongre takviminin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Başka siyasi parti için çalışan CHP’liler disipline sevk edildi

Parti içi disiplin sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarı, CHP'nin tüzel kimliği içerisinde yer alan kişilerin başka siyasi partilere yönelik çalışmalarda bulunmasını hem ahlaki açıdan hem de parti disiplin hükümleri kapsamında değerlendirdiklerini söyledi.

Sarı, Parti Meclisi'nde alınan kararla, geçmişte CHP'nin önemli kademelerinde görev yapmış, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuş bazı isimlerin, CHP üyelikleri devam ederken başka bir siyasi parti için çalıştıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Parti Meclisi'nin ayrıca af taleplerini de dosya bazında değerlendirdiğini belirten Sarı, bazı isimlerin tüzük hükümleri çerçevesinde affedildiğini ifade etti.

49 CHP’li disipline sevk edildi

Açıklamanın ardından disipline sevk edilen 49 CHP'linin isimleri de duyuruldu.

Disipline sevk edilen isimler şöyle:

Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez ve Mesut Kırşanlı.