Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2026-MEB-AGS sınav sonuçlarına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan sınavın puan hesaplama aşamasında soru ağırlıklarına ilişkin hata tespit edildiği bildirildi.

2026-MEB-AGS puan hesaplamasında hata tespit edildi

ÖSYM’nin açıklamasına göre, 80 sorudan oluşan AGS Testi’nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı belirlendi.

Merkez, adayların sınavda verdikleri cevaplara ilişkin doğru ve yanlış sayılarında ise herhangi bir hata bulunmadığını açıkladı.

AGS puanları yeniden hesaplanacak

Tespit edilen hata nedeniyle adayların puan hesaplama işlemleri güncellenecek. ÖSYM, yeni hesaplamada 2026 yılına ait alt test soru ağırlıklarının dikkate alınacağını duyurdu.

Yapılan güncellemenin ardından adayların sonuç belgeleri yeniden erişime açılacak.

Yeni sonuç belgeleri bugün açıklanacak

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, puan hesaplama işlemlerinin güncelleneceği ve güncellenen 2026-MEB-AGS sonuç açıklama belgelerinin gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacağıbelirtildi.

ÖSYM’nin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.” CHP’de 81 il başkanından birlik mesajı: “CHP buradadır” İçeriği Görüntüle