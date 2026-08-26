Van YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolmasından 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025 tarihli raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

DNA Taraması Yapıldı

Söz konusu raporun ardından, cenazenin olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakli sırasında cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiden DNA örneği alındı.

Rektör ve Yeğeninden de DNA Örneği Alındı

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut'un başvurusu üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den de 5 Mayıs'ta DNA örneği alındı.

Daha sonra avukatlar tarafından savcılığa yapılan başvuruda, rektör ve yeğeninden saç, kıl ve tükürük örneklerinin de alınması talep edildi.

Aile Avukatlarından 2 Kişi İçin Gözaltı Talebi

Dosyada yaptıkları incelemenin ardından yeni bir başvuruda bulunduklarını belirten aile avukatı Şahin Cangüleç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüpheli olduklarını değerlendirdikleri 2 kişinin gözaltına alınmasını talep ettiklerini açıkladı.

Cangüleç, başvuruda ayrıca söz konusu kişilerin olayla bağlantılarının araştırılması ve kendilerinden DNA örneği alınması yönünde talepte bulunduklarını belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma, aile avukatlarının yeni talepleri ve dosyadaki DNA incelemeleri kapsamında sürüyor.

Yetkililerin yapacağı incelemeler ve savcılığın değerlendirmesinin ardından soruşturmanın seyri netleşecek.