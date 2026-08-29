Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bayramiç-Çan kara yolunda meydana geldi. Orman işleriyle uğraştığı öğrenilen A.Y. (63) yönetimindeki 17 TC 163 plakalı otomobil ile 31 AHF 713 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

63 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü A.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada A.Y.’nin eşi F.Y. (55) ile diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi.v