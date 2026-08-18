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Ayvacık ilçesi açıklarında 16 Ağustos'ta saat 19.50 sıralarında özel bir tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 7 kişi bulunan tekne, Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne yanaştırıldı.

Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 7 kişi bulunan tekne, yardım talebinin ardından Sahil Güvenlik botu ile yedeklenip Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne yanaştırıldı.

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