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Yakalanan balıklar tekneye alınarak kasalara dolduruldu. Yapılan avda ağlardan 1500 kasa sardalya çıktı. Bereketli av, tekne kaptanı ve tayfasını sevindirdi.

Tekne kaptanının balıkçılıkta ağın denize bırakılması anlamına gelen "Mola" anonsunun ardından ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra ağların tekneye çekilmesiyle haznede tonlarca sardalya olduğu görüldü.

Gelibolu ilçesi açıklarında, Eğritaş mevkisinde avlanan 'Avcı 35' isimli gırgır teknesinin balıkçıları, dün sabah saatlerinde büyük bir sardalya sürüsüne denk geldi.

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