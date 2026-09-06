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Programa, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kaymakçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler, şehit yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Mevlid okunan ve dua edilen anma programında, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da birer konuşma yaptı.

Mahalledeki parkta bulunan baba-oğul anıtının önünde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Milli Mücadele kahramanlarından Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Beyşehir'in Çetmi Mahallesi'nde düzenlenen programla anıldı.

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