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Serhat Kılıç için yarın saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kılıç’ın cenazesi, sevenleri ve dostlarının katılımıyla Ankara’ya gönderilecek.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi ve Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü.

Kılıç’ın kız arkadaşı, oyuncunun lenf kanseri olduğunu ifade etti. Olayı öğrenen Kılıç’ın yakınları ve dostları da eve geldi.

Kılıç’ı hareketsiz halde bulan Özlem E.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Nurtepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., yanında bulunan anahtarla eve girdi.

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