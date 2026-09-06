Oyuncu Serhat Kılıç’tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Nurtepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., yanında bulunan anahtarla eve girdi.
Kılıç’ı hareketsiz halde bulan Özlem E.’nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kılıç’ın kız arkadaşı, oyuncunun lenf kanseri olduğunu ifade etti. Olayı öğrenen Kılıç’ın yakınları ve dostları da eve geldi.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi ve Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü.
Ankara’da toprağa verilecek
Serhat Kılıç için yarın saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından Kılıç’ın cenazesi, sevenleri ve dostlarının katılımıyla Ankara’ya gönderilecek.
Kılıç’ın cenaze namazı, 8 Eylül Salı günü öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak.
Namazın ardından Serhat Kılıç’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.