Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Yapılan araştırmalar sonucunda, “herkesin girebileceği şekilde bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan 3 ayrı arama kaydı bulunan U.A.’nın Söke’de olduğu tespit edildi.
Hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A., jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan U.A., adliyeye sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA