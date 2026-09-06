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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan U.A., adliyeye sevk edildi. U.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, “herkesin girebileceği şekilde bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan 3 ayrı arama kaydı bulunan U.A.’nın Söke’de olduğu tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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