ÖSYM tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 2026-KPSS Lisans Sınavı’nın ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi saat 10.15’te başladı. Türkiye’nin 81 ili ile Lefkoşa’da bulunan 145 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika süre verildi.

Saat 10.00’dan sonra adayların sınav binalarına girişine izin verilmezken, sınav saat 12.25’te sona erdi. Sürenin dolmasının ardından adaylar sınav merkezlerinden çıkmaya başladı.

Aileler sıcağa rağmen bekledi

Sınav devam ederken adayların aileleri ve yakınları ise okul çevrelerinde bekleyişini sürdürdü. Sıcak havaya rağmen sınav merkezlerinin önünden ayrılmayan aileler, çocuklarının başarılı olması için dua etti.

Yeğenini bekleyen Ayşe Nevin Özer, gençlerin uzun süredir sınava hazırlandığını belirterek, emeklerinin karşılığını almalarını temenni etti. Özer, gençlerin geleceğinin önemine dikkat çekerek sınava giren tüm adaylara başarı diledi.

“Matematik biraz zordu”

Sınavdan çıkan Merve Şanses, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun genel olarak iyi geçtiğini ancak matematik sorularında zorlandığını söyledi.

Türkçe ve coğrafya bölümlerini daha iyi bulduğunu belirten Şanses, matematikte yaşadığı zorluk nedeniyle alacağı puan konusunda net bir tahminde bulunamadığını ifade etti.

“Polis olmak istiyorum”

Sınava ikinci kez giren Fırat Aydoğdu ise bu yılki oturumu geçen seneye göre daha kolay bulduğunu söyledi. Çalışmasının sınav performansına olumlu yansıdığını belirten Aydoğdu, özellikle genel kültür sorularında zorlandığını dile getirdi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduğunu belirten Aydoğdu, yeterli puanı alması ve mülakatları geçmesi halinde polis olmak istediğini söyledi.