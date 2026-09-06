Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Maratonu’nun startı, sabah saatlerinde Kızılcahamam Millet Bahçesi’nden verildi. Organizasyonda sporcular, zorluk seviyeleri birbirinden farklı 5 ayrı parkurda yarıştı.

Maraton kapsamında 36 kilometrelik Yabanabad Koşusu, 18 kilometrelik Eğrekkaya Koşusu, 11 kilometrelik Sarayköy Yol Koşusu, 12 kilometrelik Sey Çayı Koşusu ve 6 kilometrelik Sıfır Atık Koşusu düzenlendi.

Sporcular doğayla iç içe yarıştı

Ormanlık alanlardan yaylalara ve dere güzergahlarına uzanan parkurlarda yarışan sporcular, hem zorlu parkurları tamamlamak hem de derece elde etmek için yoğun çaba gösterdi. Etkinlik, Kızılcahamam’ın doğal güzelliklerini spor turizmiyle bir araya getirirken ilçenin doğa sporları açısından sahip olduğu potansiyeli de ortaya koydu.

Startı Başkan Süleyman Acar verdi

Maratona Kızılcahamam Kaymakamı Faruk Erdem, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay katıldı.

Yarışların başlangıç işaretini Belediye Başkanı Süleyman Acar verirken, Acar sporcuların heyecanına ortak oldu.

Acar, Kızılcahamam’ın doğa sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ilçenin doğal değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Acar, maratona katılan sporculara teşekkür ederek tüm yarışmacıları gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Dereceye girenlere kupa ve madalya

Gün boyunca farklı parkurlarda devam eden yarışların ardından sporcular Kızılcahamam Millet Bahçesi’nde düzenlenen törende bir araya geldi.

Çeşitli kategorilerde dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Kızılcahamam Eğrekkaya Trail Maratonu, sporcuları ilçenin doğal güzellikleriyle buluştururken, Kızılcahamam’ın doğa ve spor turizmindeki potansiyelinin tanıtılmasına da katkı sundu.