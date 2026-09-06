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Sınav öncesinde adayların heyecanlı oldukları gözlenirken, görevliler de giriş işlemlerinin ardından salonlarda sınavın başlaması için hazırlıklarını tamamladı.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, bazı adayların son dakikalarda sınava yetişmek için koşarak geldiği görüldü.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu için Karabük’te de sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde hareketlilik yaşandı. Adaylar, sınavın yapılacağı Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne gelerek görevliler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrollerinden geçti.

KPSS Lisans oturumu başladı: 1 milyon 708 bin aday sınavda

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