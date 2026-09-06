KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu için Karabük’te de sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde hareketlilik yaşandı. Adaylar, sınavın yapılacağı Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne gelerek görevliler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrollerinden geçti.
Kontrollerin tamamlanmasının ardından adaylar sınav salonlarına alınırken, bazı adayların son dakikalarda sınava yetişmek için koşarak geldiği görüldü.
Sınav öncesinde adayların heyecanlı oldukları gözlenirken, görevliler de giriş işlemlerinin ardından salonlarda sınavın başlaması için hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA