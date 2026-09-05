ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl 23’üncüsü Trabzon’da gerçekleştirilen İmam Hatipliler Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesajıyla katıldı.

Mesajında ÖNDER yöneticileri başta olmak üzere kurultayda bulunan öğretmen, akademisyen ve gençleri selamlayan Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilindeki ve farklı ülkelerdeki imam hatiplilere de selamlarını gönderdi.

Kurultaya davet edildiği için teşekkür eden Erdoğan, organizasyonun imam hatip camiası ile Türkiye ve millet için hayırlı sonuçlara vesile olması temennisinde bulundu.

“75 yıllık mücadelenin taşıyıcılarısınız”

İmam hatip okullarının kurulması ve gelişmesi için yıllardır emek verenlere teşekkür eden Erdoğan, ÖNDER’in eğitimcilerden akademisyenlere, öğrencilerden mezunlara kadar imam hatip camiasının farklı kesimlerini Trabzon’da bir araya getirmesini takdir etti.

Kurultay kapsamında gerçekleştirilecek panel ve oturumların geçmişten bugüne, bugünden geleceğe uzanan fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamasını dileyen Erdoğan, imam hatiplerin daha fazla gence ulaşması için mücadele edenleri rahmet ve minnetle andı.

Erdoğan, 75 yıllık mücadelenin bugünkü temsilcilerine de başarı dileklerini iletti.

“İmam hatip mezunları ülkeye hizmet ediyor”

İmam hatip okullarının son yıllarda elde ettiği başarılara da değinen Erdoğan, mezunların savunma sanayisi, bürokrasi, akademi, siyaset, özel sektör ve sivil toplum gibi farklı alanlarda Türkiye’ye hizmet ettiğini belirtti.

Erdoğan, imam hatip mezunlarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla ortaya koydukları başarıların daha net görüldüğünü ifade ederek, liselere geçiş ve yükseköğretim sınavlarında okulların elde ettiği sonuçlara da dikkat çekti.

Türkiye’nin yasaklardan ve vesayetçi anlayışlardan uzaklaşarak normalleştiğini savunan Erdoğan, okul ayrımı gözetmeksizin milli ve manevi değerlere bağlı, özgüvenli ve donanımlı bir gençliğin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlere birlik mesajı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Asım’ın nesli” olarak tarif ettiği gençliğe vurgu yapan Erdoğan, bu gençlerin Türkiye’nin ve ümmetin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğine inandığını söyledi.

Erdoğan, imam hatiplilerden gençlere yönelik yaklaşımda herhangi bir ayrım yapılmamasını isteyerek, farklı görüş, köken ve kültürlerden gelen tüm gençlerin kardeşçe kucaklanması çağrısında bulundu.

Türkiye’nin 86 milyon vatandaşıyla birlik ve beraberlik içinde olduğuna vurgu yapan Erdoğan, toplumun kardeşlik duygusu içerisinde geleceğe yürümesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı’nın hayırlı olmasını dileyerek katılımcıları selamladı.