Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) Genel Merkezi'nin açılışı Ankara'da gerçekleştirildi. Törene KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek'in yanı sıra çalışma hayatının ulusal ve uluslararası temsilcileri, bağımsız sendikaların yöneticileri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kamu çalışanları ve basın mensupları katıldı.

Açılış töreninde kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi, çalışma hayatında adalet ve liyakatin güçlendirilmesi, kamu çalışanlarının karar alma süreçlerinde daha etkin temsil edilmesi ve sendikalar arasındaki dayanışmanın artırılması konuları öne çıktı.

“Yeni nesil sendikacılık anlayışı”

KASK'ın, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalardan uzak, bağımsız bir sendikacılık anlayışı oluşturmak amacıyla kurulduğu belirtildi. Konfederasyonun temel hedefleri arasında kamu çalışanlarının haklarının geliştirilmesi ve çalışma hayatında sosyal diyaloğun güçlendirilmesi yer alıyor.

KASK Genel Başkanı Yunus Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada konfederasyonun kuruluşunun yalnızca yeni bir sendikal yapının ortaya çıkması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Kamu çalışanlarının sorunlarının yalnızca belirli meslek gruplarını ilgilendirmediğini belirten Şimşek, bu sorunların kamu hizmetlerinin niteliğinden vatandaşların aldığı hizmete, liyakatten adalet duygusuna kadar geniş bir alanı etkilediğini ifade etti.

“Emekçinin hakkını gasbeden dayatmalara geçit yok”

KASK'ın en büyük gücünün inanç olduğunu dile getiren Şimşek, çalışma hayatındaki sorunlara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Şimşek, konuşmasında kamu çalışanları ve emekçilerin farklı kesimlerine dikkat çekerek, konfederasyonun milyonlarca çalışanın sesi olmayı hedeflediğini belirtti.

Toplu sözleşme sürecine de değinen Şimşek, “Toplu sözleşme masasında milletin de emekçinin de hakkını gasbeden dayatmalara artık geçit yok” mesajını verdi.

Kamu çalışanlarının haklarının yanı sıra işçilerin, emeklilerin ve diğer emekçi kesimlerin sorunlarına da değinen Şimşek, “Memleket ve emek için, hep birlikte mücadeleye devam edelim” çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek KASK Genel Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

KASK yönetiminden teşekkür

Açılışın ardından KASK yönetimi, törene katılan kurum, kuruluş ve temsilcilere teşekkür etti.

Yönetim tarafından yapılan açıklamada, ILO Ankara Ofisi'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sendika ve meslek örgütlerine, Türkiye'nin farklı hizmet kollarında faaliyet gösteren bağımsız sendikaların yöneticilerine, meslek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve kamu çalışanlarına teşekkür edildi.

Açıklamada, açılışa gösterilen katılım ve dayanışmanın bağımsız kamu sendikacılığının geleceğine yönelik ortak inancın göstergesi olduğu ifade edildi.