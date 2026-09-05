Atama kararları kapsamında kamu kurumlarında gerçekleşen yeni görevlendirmeler ve bakanlıklardaki değişimler şu şekilde:
Yargı ve Üst Kademe Yönetim Atamaları
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Sayıştay Başsavcılığı: Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Derya Örs atandı.
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Diyanet Akademisi Başkanlığı: Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınarak yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.
12 Ülkeye Yeni Büyükelçi Ataması
Cumhurbaşkanlığı kararı ile dış temsilciliklerde gerçekleştirilen büyükelçi atamaları:
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Kuzey Makedonya: Alper Aktaş (Somali Büyükelçisi) (Fatih Ulusoy merkeze çekildi)
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Filipinler: Kaan Esener (Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi)
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Finlandiya: Ayşe Hilal Sayan Koytak (Bahreyn Büyükelçisi)
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Bahreyn: Necati Sancaktutan (Cumhurbaşkanı Danışmanı)
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Umman: Hüseyin Ergani (İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı)
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Namibya: Fikriye Aslı Güven
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Kore Cumhuriyeti: Fatih Yıldız (Sudan Büyükelçisi)
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Sudan: Fahri Türker Oba (Gambiya Büyükelçisi)
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Somali: Ferhat Alkan (Mozambik Büyükelçisi)
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Gambiya: Özgür Gökmen (Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı)
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Mozambik: Ayça Oşafuoğlu İnam (Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı)
Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlük Atamaları
Bakanlık merkez teşkilatındaki yeni atamalar:
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İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Batı ve Orta Afrika): Volkan Işıkcı
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İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü: Sadık Babür Girgin
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İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Güney ve Çok Taraflı Afrika): Yönet Can Tezel
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İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Suriye): Rıza Hakan Tekin
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Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü: Esin Çakıl
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Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü: Ertan Yalçın
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Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü: Ülkü Kocaefe
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İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Kuzeydoğu Akdeniz): Levent Eler
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Personel Genel Müdürlüğü: Tufan Büyükkuzun
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Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü: Polat Safi
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Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Reyhan Özgür
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Strateji Geliştirme Başkanlığı: Burcu Aykut
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülükleri Değişiklikleri
Görevden alınan il müftüleri: Ahmet Dilek (Bilecik), Ali Erhun (Karabük), Mehmet Sönmezoğlu (Kocaeli), Kazım Güzel (Nevşehir), İbrahim Halil Demir (Zonguldak), Ali Öge (Konya).
Yeni atanan ve yer değiştiren il müftüleri:
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Bilecik: Yusuf Dikmen | Tunceli: Fethullah Yavuz | Karabük: Mustafa Yavuz
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Iğdır: Alettin Bozkurt | Kilis: Zahit Demirel
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Kocaeli: Hüseyin Demirtaş | Bolu: Selçuk Kılıçbay
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Giresun: Hüseyin Okuş | Hakkari: Recep Eren
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Niğde: Yavuz Yıldız | Kars: Selami Aykul
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Nevşehir: Hayri Erenay | Gümüşhane: Faruk Gürbüz
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Karaman: Muharrem Biçer | Isparta: Yusuf Eviş
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Kırklareli: Veysel Işıldar | Aksaray: Ali Efe
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Zonguldak: Bayram Danacı | Bayburt: Basri Bektaş
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Konya: Celal Büyük | Diyarbakır: İsmail Fakirullahoğlu | Erzincan: Selim Yazıcı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atamaları
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Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Ayhan Gök
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Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: İbrahim Emre Gürsoy
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Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Celal Baz