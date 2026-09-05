Atama kararları kapsamında kamu kurumlarında gerçekleşen yeni görevlendirmeler ve bakanlıklardaki değişimler şu şekilde:

Yargı ve Üst Kademe Yönetim Atamaları

  • Sayıştay Başsavcılığı: Sayıştay Savcısı Recep Çevik atandı.

  • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Derya Örs atandı.

  • Diyanet Akademisi Başkanlığı: Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınarak yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

12 Ülkeye Yeni Büyükelçi Ataması

Cumhurbaşkanlığı kararı ile dış temsilciliklerde gerçekleştirilen büyükelçi atamaları:

  • Kuzey Makedonya: Alper Aktaş (Somali Büyükelçisi) (Fatih Ulusoy merkeze çekildi)

  • Filipinler: Kaan Esener (Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi)

  • Finlandiya: Ayşe Hilal Sayan Koytak (Bahreyn Büyükelçisi)

  • Bahreyn: Necati Sancaktutan (Cumhurbaşkanı Danışmanı)

  • Umman: Hüseyin Ergani (İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı)

  • Namibya: Fikriye Aslı Güven

  • Kore Cumhuriyeti: Fatih Yıldız (Sudan Büyükelçisi)

  • Sudan: Fahri Türker Oba (Gambiya Büyükelçisi)

  • Somali: Ferhat Alkan (Mozambik Büyükelçisi)

  • Gambiya: Özgür Gökmen (Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı)

  • Mozambik: Ayça Oşafuoğlu İnam (Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı)

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürlük Atamaları

Bakanlık merkez teşkilatındaki yeni atamalar:

  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Batı ve Orta Afrika): Volkan Işıkcı

  • İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü: Sadık Babür Girgin

  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Güney ve Çok Taraflı Afrika): Yönet Can Tezel

  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Suriye): Rıza Hakan Tekin

  • Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü: Esin Çakıl

  • Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü: Ertan Yalçın

  • Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü: Ülkü Kocaefe

  • İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Kuzeydoğu Akdeniz): Levent Eler

  • Personel Genel Müdürlüğü: Tufan Büyükkuzun

  • Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü: Polat Safi

  • Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Reyhan Özgür

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  • Strateji Geliştirme Başkanlığı: Burcu Aykut

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülükleri Değişiklikleri

Görevden alınan il müftüleri: Ahmet Dilek (Bilecik), Ali Erhun (Karabük), Mehmet Sönmezoğlu (Kocaeli), Kazım Güzel (Nevşehir), İbrahim Halil Demir (Zonguldak), Ali Öge (Konya).

Yeni atanan ve yer değiştiren il müftüleri:

  • Bilecik: Yusuf Dikmen | Tunceli: Fethullah Yavuz | Karabük: Mustafa Yavuz

  • Iğdır: Alettin Bozkurt | Kilis: Zahit Demirel

  • Kocaeli: Hüseyin Demirtaş | Bolu: Selçuk Kılıçbay

  • Giresun: Hüseyin Okuş | Hakkari: Recep Eren

  • Niğde: Yavuz Yıldız | Kars: Selami Aykul

  • Nevşehir: Hayri Erenay | Gümüşhane: Faruk Gürbüz

  • Karaman: Muharrem Biçer | Isparta: Yusuf Eviş

  • Kırklareli: Veysel Işıldar | Aksaray: Ali Efe

  • Zonguldak: Bayram Danacı | Bayburt: Basri Bektaş

  • Konya: Celal Büyük | Diyarbakır: İsmail Fakirullahoğlu | Erzincan: Selim Yazıcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atamaları

  • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Ayhan Gök

  • Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: İbrahim Emre Gürsoy

  • Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Celal Baz

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem