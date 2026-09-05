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Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Celal Baz

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: İbrahim Emre Gürsoy

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: Ayhan Gök

Yeni atanan ve yer değiştiren il müftüleri:

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü: Reyhan Özgür

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü: Polat Safi

Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü: Ülkü Kocaefe

Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü: Ertan Yalçın

Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü: Esin Çakıl

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Güney ve Çok Taraflı Afrika): Yönet Can Tezel

İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü: Sadık Babür Girgin

İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Batı ve Orta Afrika): Volkan Işıkcı

Mozambik: Ayça Oşafuoğlu İnam (Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı)

Umman: Hüseyin Ergani (İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı)

Cumhurbaşkanlığı kararı ile dış temsilciliklerde gerçekleştirilen büyükelçi atamaları:

Diyanet Akademisi Başkanlığı: Doç. Dr. Enver Osman Kaan görevden alınarak yerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Derya Örs atandı.

Atama kararları kapsamında kamu kurumlarında gerçekleşen yeni görevlendirmeler ve bakanlıklardaki değişimler şu şekilde:

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