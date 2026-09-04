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Ümit Akdağ, daha sonra Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. Kılıç, yeni transferin Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek Ümit Akdağ'a siyah-beyazlı formayla başarılar diledi.

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