Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, dün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçti. Resmi sözleşmeye imza atan genç futbolcu, bugün takımla birlikte gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.
Ümit Akdağ, daha sonra Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. Kılıç, yeni transferin Beşiktaş'a önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını belirterek Ümit Akdağ'a siyah-beyazlı formayla başarılar diledi.
Öte yandan 22 yaşındaki savunma oyuncusunun Beşiktaş'ta 50 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kaynak: DHA