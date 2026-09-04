Uzman Klinik Psikolog Burak Demirhan, evlilik yaşının yükselmesinden çiftler arasındaki iletişim sorunlarına, toplumsal cinsiyet rollerinden aldatmaya kadar ilişkilerde yaşanan problemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; yaklaşık 6 yılda 4 bin 500’e yakın seans gerçekleştirdiğini belirten Demirhan, danışanlarında en sık karşılaştığı sorunların iletişim eksikliği ve aldatma olduğunu söyledi. İlişkilerde en büyük problemlerden birinin sorun çözme becerisinin gelişmemiş olması olduğunu vurgulayan Demirhan, “Hayatınıza aldığınız kişiyle aranızda bir sorun olduğunda bunu nasıl çözdüğünüze bakmanız yeterlidir” dedi.

“6 YILDA 4 BİN 500’E YAKIN SEANS GERÇEKLEŞTİRDİM”

Yaklaşık 6 yıldır klinik psikolog olarak görev yaptığını belirten Uzman Klinik Psikolog Burak Demirhan, meslek hayatında 4 bin 500’e yakın seans gerçekleştirdiğini söyledi. Mesleğe başladığında daha çok anksiyete, depresyon ve kişilik bozuklukları üzerine çalıştığını aktaran Demirhan, zaman içerisinde romantik ilişkiler konusunda yoğunlaşmaya başladığını ifade etti.

Demirhan, “6 senedir mesleğimi yapıyorum. 4 bin 500’e yakın seans aldım, yoğun bir tempoda çalışıyorum. Mesleğe başlarken daha çok anksiyete, depresyon, kişilik bozuklukları gibi konularda çalışıyordum ancak bir süre sonra romantik ilişkilerle ilgili sorunlar üzerine daha çok çalışmaya başladım” dedi.

Sosyal medyada paylaştığı videoların da çalışma alanının şekillenmesinde etkili olduğunu belirten Demirhan, “Instagram hesabımda yayınladığım videolarda insanlar kendileriyle ilgili birçok şey gördüğünü ifade ediyorlar ve bu sebeple ben de kendimi ilişki problemlerini çözmeye odaklanmış bir şekilde buldum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

EVLENME YAŞI NEDEN YÜKSELİYOR?

Evlenme yaşının yükselmesinin tek bir nedene bağlanamayacağını belirten Demirhan, ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerin yanı sıra psikolojik değişimlerin de bu süreçte etkili olduğunu söyledi. Demirhan, “Hayat pahalılığı, eğitim süresinin uzaması, sosyo-kültürel normların değişmesi gibi farklı sebeplere de bağlı olabilir” dedi. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde ise insanların tahammül süresinin kısaldığını ve seçeneklerin artmasıyla sorun çözme becerilerinde gerileme yaşandığını ifade eden Demirhan, “Benim seanslarımda en sık karşılaştığım şey sorun çözme becerisinin eksikliğidir” diye konuştu.

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