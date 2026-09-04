Filenin Sultanları’nın yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geleceği mücadele, Çankaya’da da vatandaşlarla birlikte takip edilecek. Çankaya Belediyesi, Ankaralıları milli heyecana ortak olmak için İsmet İnönü Parkı’na davet etti.

Türkiye – Sırbistan karşılaşması, 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da İsmet İnönü Parkı’nda kurulacak alanda hep birlikte izlenecek.

Belediye, paylaşımında vatandaşlara “Sandalye kap, gel” çağrısı yaparak, Çankayalıları Filenin Sultanları’na tek yürek halinde destek vermeye davet etti.