Filenin Sultanları’nın yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geleceği mücadele, Çankaya’da da vatandaşlarla birlikte takip edilecek. Çankaya Belediyesi, Ankaralıları milli heyecana ortak olmak için İsmet İnönü Parkı’na davet etti.
Türkiye – Sırbistan karşılaşması, 5 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da İsmet İnönü Parkı’nda kurulacak alanda hep birlikte izlenecek.
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Belediye, paylaşımında vatandaşlara “Sandalye kap, gel” çağrısı yaparak, Çankayalıları Filenin Sultanları’na tek yürek halinde destek vermeye davet etti.
Muhabir: Haber Merkezi