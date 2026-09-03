ANADOLU Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin takvimi açıkladı. Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici 85'inci madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin duyuru, AÖF'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre AÖF öğrenci affı başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Başvurular için son tarih 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 17.00 olarak belirlendi.

AÖF öğrenci affı kayıtları ne zaman?

AÖF öğrenci affı kapsamında başvurusunu 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlayan adayların kayıt işlemleri, 8 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak.

Kayıt süreci 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

3 Ekim-9 Aralık 2026 tarihleri arasında af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri ise 2026-2027 Öğretim Yılı Bahar Dönemi akademik takviminde ilan edilecek tarihlerde yapılacak.

AÖF öğrenci affı kapsamında başvuru ve kayıt işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesindeki kayıt bağlantısı üzerinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi gerçekleştirilecek. Posta veya kargo yoluyla yapılacak başvuru ve kayıtlar kabul edilmeyecek.

AÖF ders ekle-sil tarihleri

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ders ekle-sil işlemlerini 8-19 Ekim 2026 tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek.

Ders ekle-sil işlemleri, öğrenci şifresi veya e-Devlet şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Af kapsamında eğitimine yeniden devam edecek öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları dersler de intibak sürecinde belirlenen esaslar doğrultusunda değerlendirilebilecek.

Bu kapsamda öğrenciler, daha önce başarıyla tamamladıkları derslerden her dönem için harf notu en yüksek iki dersi, alan dışı seçmeli ders olarak intibak ettirebilecek.

AÖF öğrenci affından yararlananlara ikinci üniversite fırsatı

Öğrenim hayatına yeniden dönmek isteyen adaylar, Anadolu Üniversitesi AÖF'nin sunduğu ikinci üniversite imkanından da yararlanabilecek.

Af kapsamında kendi üniversitesine kayıt yaptıran adaylar, sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi AÖF'de ikinci üniversite kapsamında öğrenim görebilecek.

Halen bir yükseköğretim programında öğrenim gören veya herhangi bir yükseköğretim programından mezun olan adaylar da sınava girmeden ikinci üniversite kapsamında AÖF programlarına başvurabilecek.

AÖF ikinci üniversite programları

2026-2027 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi AÖF'de toplam 49 program bulunuyor. Bu programların 29'u ön lisans, 20'si ise lisans programlarından oluşuyor.

Teknoloji, iletişim, yönetim, sosyal bilimler, sağlık, turizm ve lojistik gibi farklı alanlarda programların bulunduğu ikinci üniversite kapsamında, Yapay Zeka Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı ön lisans programları da öğrencilerin tercihine sunuluyor.

AÖF ikinci üniversite kapsamında başvuru ve kayıt işlemleri 19 Ekim 2026'ya kadar çevrim içi olarak gerçekleştirilebilecek.

Adaylar, AÖF öğrenci affı başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin internet sitesinden, ikinci üniversite kapsamındaki program ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilere ise Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite internet sayfasından ulaşabilecek.