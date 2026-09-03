Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Aralık ayında sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan “Gordion Düğümü: Çözen Hikâyeler” sergisi, hayırsever ve kültür gönüllüsü Ayşe Biçer’in koordinatörlüğünde şimdi Bodrum’a taşınıyor. Sergi, 30 Eylül – 6 Ekim 2026 tarihleri arasında, Milta Bodrum Marina’da ziyaret edilebilecek.

AYŞE BİÇER: “GORDİON’UN DÜĞÜMÜ BUGÜNÜN HİKÂYELERİNİ ÇÖZÜYOR”

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Ayşe Biçer, Gordion’un binlerce yıllık kültürel mirasını çağdaş sanatla buluşturan bu projenin Anadolu’nun ortak hafızasına bir selam olduğunu belirtiyor:

“Gordion Düğümü sadece bir efsane değil. Çözülmeyi bekleyen kimlik, tarih ve aidiyet hikâyelerinin metaforu. Bu sergide sanatçılar düğümü kesmek yerine, içindeki katmanları açığa çıkarıyor. Amacımız, Frigya’dan bugüne uzanan bu kadim mirası Bodrum’un evrensel sanat diliyle yeniden konuşturmak.”

Biçer’in koordinasyonuyla hazırlanan seçkide resim ve heykel yer alıyor. Eserler; mitoloji, inanç, göç ve kültürel süreklilik temalarını işlerken izleyiciyi kendi hikâyesini keşfetmeye davet ediyor.

BODRUM’UN SANAT TAKVİMİNE DEĞERLİ BİR KATKI

Anadolu’nun köklü tarihinden beslenen “Gordion Düğümü: Çözen Hikâyeler”, Bodrum’un kozmopolit ve kültürel yapısına özgün bir katkı sunmayı hedefliyor. Deniz kıyısındaki Milta Bodrum Marina’da gerçekleşecek sergi, 10.00-19.00 saatleri arasında hem Bodrum halkına hem de şehre gelen kültür ve sanat turistlerine açık olacak.