Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla 9 şüphelinin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.