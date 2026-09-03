Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

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Mahkeme, soruşturmanın devam etmesi ve gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi amacıyla 9 şüphelinin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi