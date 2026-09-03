CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında tarım sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı firmaların çiftçilere “Üretim fazla, ürünlerinizi alamıyoruz” dediğini ve üreticilerin hasat ettiği ürünlerle baş başa bırakıldığını savunan Sarıbal, çiftçinin ekonomik olarak her geçen gün daha fazla zorlandığını söyledi.

Sarıbal, iktidarın kaynak yetersizliği gerekçesini eleştirerek, “Çiftçinin ilelebet, sonsuza dek zarar kaldırabilecek gücü yok. 3 trilyon lira faize veren bir iktidarın ‘paramız yok’ deme lüksü yok. Para var ancak iktidar, parayı kimin için ve ne için kullanacağı konusunda bir tercih yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonu düşürmek için çiftçiyi eziyorlar”

Ekonomi politikalarının da çiftçi üzerindeki baskıyı artırdığını ileri süren Sarıbal, özellikle Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaların üreticiyi olumsuz etkilediğini savundu.

Sarıbal, “Enflasyonu düşürmek için sadece çiftçiyi ezmekle meşguller. Sezon başından beri, hasat süreçlerinin devam ettiği her hafta bu konuyu gündeme getirdim. Sağır sultan duydu, onlar duymadı” diye konuştu.

“Yanlış politikalar üretimde sorunlara yol açıyor”

Soğan ve patates üretiminde yaşanan sıkıntılara da değinen Sarıbal, sorunların temelinde yıllardır uygulanan yanlış dış ticaret politikalarının bulunduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılayabilecek miktarda soğan üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Sarıbal, Türkiye'nin 2 milyon 200 bin ila 3 milyon ton arasında soğan üretebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

Ancak uygulanan politikalar nedeniyle bu yıl üretimde sorunlar yaşandığını savunan Sarıbal, çözüm olarak ithalatın tercih edildiğini söyledi.

Soğan ithalatında gümrük vergisi eleştirisi

Sarıbal, soğanda gümrük vergisinin yüzde 49'dan yüzde 5'e indirilmesini eleştirerek, uygulamanın daha sonra 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti.

Ankara başta olmak üzere Anadolu'nun birçok bölgesinde kuru soğan hasadının başladığına dikkat çeken Sarıbal, ithalat kararının üreticiyi baskı altında bıraktığını savundu.

Sarıbal, “Çiftçiye ithalat baskısı kurarak ürününü ucuza satması için adeta çaba sarf ediyorsunuz” diyerek Ticaret Bakanlığı'nı eleştirdi.

Depolanan ürünlerin de ithalat tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Sarıbal, “Çiftçiyi de ithalatla terbiye eden bir mekanizma kuruyorsunuz. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.