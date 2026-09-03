Ankara’nın önemli lezzet duraklarından Esat Caddesi’nde faaliyet gösteren Aspava işletmelerinin baca sistemleri mercek altına alındı. Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmayla, yoğun baca dumanı ve koku kaynaklı çevre şikâyetlerinin kalıcı olarak çözülmesi amaçlanıyor.

Makina Mühendisleri Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında işletmelerin havalandırma ve filtrasyon altyapıları yeniden değerlendiriliyor. Baca sistemlerinin, mühendislik esasları ve teknik standartlara uygun şekilde yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Baca sistemleri baştan aşağı inceleniyor

Çankaya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, işletmelerin gece geç saatlere kadar devam eden yoğun üretim faaliyetleri de dikkate alınıyor.

Bu kapsamda baca yüksekliği, çekiş kapasitesi, debi uygunluğu, kanal hızları ve sızdırmazlık gibi kritik teknik kriterler yerinde analiz ediliyor.

Denetimlerde yalnızca bacalar değil, davlumbaz, filtre, kanal ve fan sistemleri de bir bütün olarak ele alınıyor.

Filtre sistemleri de yenileniyor

İşletmelerin ısıl yük analizlerine uygun olarak elektrostatik, aktif karbon ve sulu yıkama ünitelerinin sisteme entegre edilmesi sağlanıyor.

Çalışmalar kapsamında, daha önce yalnızca periyodik filtre değişimi veya baca temizliği gibi geçici müdahalelerle giderilmeye çalışılan sorunların, mühendislik esaslarına dayalı kalıcı bir sistemle çözülmesi hedefleniyor.

Amaç hava kalitesini ve yaşam konforunu korumak

Yeni sistemlerin “Baca Uygunluk Belgesi” ve mühendislik raporlarıyla kayıt altına alınması planlanıyor.

Çalışmayla kontrolsüz duman ve koku emisyonlarının kaynağında azaltılması, olası yangın risklerinin en aza indirilmesi ve Esat Caddesi çevresinde uzun vadeli çevre standartlarının sağlanması amaçlanıyor.

Çankaya Belediyesi'nin başlattığı uygulamayla, bölgedeki işletmelerin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve mahalle sakinlerinin yaşam konforunun artırılması hedefleniyor.