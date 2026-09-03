İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda ayrıca İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, eski Mali İşler Daire Başkanı Neslihan Vural ve zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına’nın da aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Belediyenin farklı birimlerine yönelik operasyonun, İBB davasında tutukluluk incelemesinin görüldüğü gün yapılması dikkat çekti.
Gözaltına alınan isimler hakkında yürütülen soruşturmanın detaylarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.
Muhabir: HABER MERKEZİ