Süper Lig ve Avrupa’da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Franculino transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncu ve kulübü Midtjylland ile her konuda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

KAP Açıklaması ve Transfer Maliyeti Detaylandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, transferin finansal şartları ve oyuncunun alacağı garanti ücretler detaylarıyla paylaşıldı:

Bonservis Bedeli: Midtjylland Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17.000.000 EUR ve şarta bağlı bonuslar ödenecek.

Sonraki Satıştan Pay: Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek transfer bedelinden kulübe ödenen tutarlar düşüldükten sonra kalan net karın %15’i Danimarka ekibine verilecek.

Sözleşme Süresi: Oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandı.

Oyuncu Garanti Ücreti: Her bir futbol sezonu için 2.125.000 EUR garanti ücret ödenecek. Opsiyonun kullanılması durumunda 2030-2031 sezonu garanti ücreti 2.406.250 EUR olacak.

Menajerlik Bedeli: Futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,7'si oranında menajerlik hizmet bedeli ödenecek.