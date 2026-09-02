Galatasaray’ın açıklamasına göre, Deniz Gül ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer kapsamında Porto’ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
22 yaşındaki futbolcuya ise her sezon için 1 milyon 500 bin avro maaş ödenecek.
Porto’ya sonraki satıştan pay
Anlaşma kapsamında Porto, Deniz Gül’ün Galatasaray’dan sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10’unu alacak.
Geçen sezon 44 maçta 7 gol
Deniz Gül, geçen sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıktı. Genç santrfor, bu maçlarda 7 golkaydetti.
Galatasaray, Deniz Gül transferiyle hücum hattına genç ve gelecek vadeden bir oyuncu takviyesi yaptı.
Kaynak: AA