İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadıköy’de uygulanacak trafik düzenlemesi kapsamında bazı cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Saat 16.00’dan itibaren kapalı olacak yollar

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Kurbağalıdere Caddesi

Söğütlüçeşme Caddesi

Rıhtım Caddesi

Albay Faik Sözdener Caddesi

Mahmut Baba Sokak

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Sürücüler bu yolları kullanabilecek

Kapalı yollar nedeniyle ulaşımını sürdürmek isteyen sürücüler için alternatif güzergahlar da belirlendi.

Buna göre Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek.

Yetkililer, özellikle Kadıköy ve çevresinde yola çıkacak sürücülerin saat 16.00 itibarıyla uygulanacak trafik düzenlemesini dikkate almalarını istedi.