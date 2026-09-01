Manisa’da üreticilerin yıl boyunca büyük emek verdiği Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat sezonu devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren işçiler, salkımları tek tek keserek sepetlere dolduruyor.

Toplanan üzümlerden kurutmalık olarak ayrılanlar ise traktörlerle İzmir-İstanbul kara yolunun Manisa bölümündeki sergi alanlarına taşınıyor.

Üzümler güneş altında renk değiştiriyor

Sergi alanlarına serilen üzümler, üreticilerin tercihine göre bandırma yöntemiyle veya doğal yollarla kurumaya bırakılıyor. Doğal kurumaya bırakılan üzümler yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında bekletiliyor.

İlk serildiğinde yeşil renkte olan üzüm salkımları, günler geçtikçe koyu kahverengiye dönüşüyor. Kara yolunun iki tarafına yayılan üzüm sergileri, özellikle havadan bakıldığında ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.

Gediz Ovası’nda görsel şölen

Hasat ve kurutma sezonunun başlamasıyla Gediz Ovası'ndaki bağlarda yoğunluk yaşanırken, kara yolu boyunca uzanan üzüm sergileri de dronla görüntülendi.

Güneş altında kurumaya bırakılan binlerce üzüm salkımının oluşturduğu manzara, Gediz Ovası’nı adeta açık hava sergisine dönüştürdü.

Dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Kurutma işlemi tamamlanan üzümler, daha sonra tesislerde işlenerek paketleniyor. Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin yoğun mesaisiyle devam eden hasat ve kurutma süreci, Manisa’da hem ekonomik hem de görsel açıdan dikkat çekici görüntülere sahne oluyor.