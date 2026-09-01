Av sezonunun başlamasıyla Zonguldak açıklarında hareketlilik yaşandı. Balıkçılar gece boyunca ağlarını denize bırakırken, sabah saatlerinde tekneler tuttukları palamutlarla limanlara döndü.

İlk gün avı beklenen seviyede gerçekleşmese de kent genelinde küçük balıkçı tekneleri tarafından yaklaşık 50 ton palamut yakalandı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, sezon öncesinde bölgede palamut bolluğu beklediklerini hatırlattı.

“Vatandaş hem bol hem ucuz balık yiyecek”

Bülent Aksu, bölgede yaklaşık 5 bin kasa balık çıktığını belirterek, ürünlerin vatandaşın sofrasına taze ve uygun fiyatla ulaşacağını söyledi.

Aksu, “Sezon başlamadan bahsetmiştik palamut balığının bolluğundan. Bölgede ortalama 5 bin kasa balık çıktı. Bunu bugün vatandaşlarımız tezgahlarda hem ucuz olarak görecekler hem bol olarak görecekler hem de taze balık yiyecekler.” dedi.

Sezonun genel görünümünün olumlu olduğunu ifade eden Aksu, büyük balıkçı teknelerinin henüz bölgeye ulaşmadığını belirterek, avlanan balıkların çoğunun yerel balıkçılar tarafından tutulduğunu söyledi.

Aksu, “Sezonumuz bol ve bereketli geçecek. Tahminlerimize göre olumlu ilerliyor. Büyük balıkçılar bölgemize daha ulaşmadılar, bunlar yerel balıkçılarımızın çıkardığı ürünler. Ortalama bugün 50 ton balık çıktı.” diye konuştu.

43 yıllık balıkçı: “Yevmiyemizi kurtardık”

43 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Kırdar ise sezonun ilk gününün bekledikleri kadar hareketli geçmediğini söyledi.

Balığın farklı bölgelere yöneldiğini belirten Kırdar, “Bugün zayıftı, balık akmış başka tarafa. Yine aldık yevmiyemizi kurtardık. Sezon iyi görünüyor ama belli olmaz, bakacağız.” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, sezon ilerledikçe özellikle palamut avında artış yaşanmasını beklerken, Karadeniz’de yeni sezonun bolluk ve bereket getireceği umudunu taşıyor.