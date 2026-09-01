Şenkaya ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 44 rakımlı Doğanköy Mahallesi’nde yaşayan Alim Eser, 1999 yılından bu yana profesyonel olarak fitness ve vücut geliştirme antrenörlüğü yapıyor. Eser, 21 yıldır sürdürdüğü arıcılık faaliyetini ise özellikle yaz aylarında yoğunlaştırıyor.

440 KOVANIN BAKIMINI TEK BAŞINA YAPIYOR

Yüksek rakımlı ve zorlu arazi şartlarında 440 kovanla bal üretimi yapan Eser, kovanların bakımından bal hasadına kadar birçok işi tek başına yürütüyor. Kimyasal ürünlerden uzak üretim yaptığını belirten Eser, ballarının analizlerini de yaptırdığını söyledi.

Eser, “Büyük bir aşk ve sevgiyle arıcılık yapıyorum. Bu ortam bana huzur ve mutluluk veriyor. Ürettiğim organik balların Türkiye bal sektöründe birinciliğe aday olduğunu düşünüyorum. Yaptırdığımız tahliller balların kalitesini ortaya koyuyor” dedi.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle verimli bir sezon beklediğini belirten Eser, 440 kovandan 8-10 ton bal elde etmeyi hedeflediğini söyledi.

“DOĞAL ÜRETİM DESTEKLENMELİ”

Piyasada sahte ve şeker katkılı balların bulunduğunu ifade eden Eser, tüketicilere bal alırken üreticisini bildikleri ve güvendikleri ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Eser, arılara şeker verilmesinin önüne geçilmesini istedi. Eser, doğal ve organik üretim yapan arıcıların desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Arıcılığı doğru yapan, alın teri döken üreticiler olarak emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bal üretiminde doğal ve organik üretimin desteklenmesi gerekiyor”diye konuştu.

TATLILARDA ŞEKER YERİNE BAL KULLANIYOR

Bir sporcu olarak gençlere tatlandırıcı ve şeker yerine bal tüketmelerini tavsiye eden Eser, doğal beslenmeye önem verdiğini söyledi. Sütlaç, kadayıf dolması ve aşure gibi tatlılarda da bal kullandığını belirten Eser, “Şekere hayır” dedi.)