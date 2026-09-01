Ankara kulislerinde konuşulan düzenleme milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yaklaşan seçimler öncesinde tüm emeklilere bir defaya mahsus yüksek oranlı zam yapılmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

Edinilen kulis bilgilerine göre, söz konusu düzenlemenin emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik değerlendirildiği belirtiliyor. Ekonomi yönetiminin ise bütçe imkânları ve enflasyon görünümünü dikkate alarak farklı formüller üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Ancak zam oranı, kapsamı ve uygulama tarihi konusunda henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceği ve emeklilerin maaşlarına ne kadar yansıyacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.