Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteci Murat Ağırel, Ankara Adliyesi’ne gelerek savcılığa ifade verdi. Ağırel, ifadesinin ardından adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Murat Ağırel: Elimdeki Belgeleri Savcılığa Sundum

Gazeteci Murat Ağırel, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Almanya merkezli HAMAG isimli şirkete ilişkin araştırmalarını anlattığını belirtti.

Ağırel, şirketin Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurulduğunu öne sürerek, şirketin kuruluş süreci ve sonraki dönemdeki mal varlığına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Şirketin sıfır ciro ve sıfır çalışanla faaliyet gösterdiğini, 30 bin avro sermayeye sahip olduğunu belirten Ağırel, 2024 yılına gelindiğinde şirketin yaklaşık 3 milyon 800 bin avro değerinde mal varlığına ulaştığını iddia etti.

HAMAG Şirketine İlişkin İddialarını Anlattı

Ağırel, söz konusu mal varlığının 15 daire ve 2 ticari alandan oluştuğunu, daha sonraki süreçte ise Almanya'nın Velbert kentinde 18 daire ve 5 ticari alanın bulunduğu bir alışveriş merkezinin gündeme geldiğini söyledi.

Söz konusu taşınmazın yaklaşık 8 milyon 700 bin avro değerinde olduğunu belirten Ağırel, burayla ilgili iki kez sözleşme yapıldığını öne sürdü.

Ağırel, ilk sözleşmenin Hülya Gökçek adına yapıldığını, daha sonra ise sözleşmenin HAMAG adına yenilendiğini ancak sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini iddia etti.

İddiaların Lüksemburg Ayağını da Anlattı

Ağırel, daha sonraki süreçte alışveriş merkezi arayışının Lüksemburg'a yöneldiğini öne sürdü.

Lüksemburg'da görüştüğü iki kişiden edindiği bilgilere göre yaklaşık 180-200 milyon avro değerinde bir alışveriş merkezi için pazarlık yapıldığını iddia eden Ağırel, tarafların anlaşamaması nedeniyle söz konusu satın alma girişiminin gerçekleşmediğini söyledi.

Gazeteci Ağırel, konuya ilişkin daha önce yaptığı haberlerin ardından Melih Gökçek'in iddiaları yalanladığını da hatırlattı.

“Tüm Belgeleri ve Bilgileri Ayrıntılı Şekilde Anlattım”

Ağırel, daha önce elinde konuya ilişkin belgeler bulunduğunu ve bunları savcılığa sunabileceğini açıkladığını belirterek, bugün tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağrıldığını söyledi.

Ağırel, “Elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın, Ağırel’in savcılığa sunduğu bilgi ve belgeler ile diğer deliller kapsamında nasıl ilerleyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.