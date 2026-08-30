Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran bazı cinayet, suikast ve soruşturma dosyalarında adı geçen Oral Çelik'ten acı haber geldi.

Ankara'daki evinde istirahat ettiği sırada aniden rahatsızlanan Çelik, hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelik, Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Oral Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çelik, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Cenazenin 31 Ağustos Pazartesi günü Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi. Çelik'in ailesinin taziyeleri ise Malatya'daki Hüseyin Kırteke Taziye Evi'nde kabul edeceği bildirildi.

Adı Abdi İpekçi cinayetiyle gündeme geldi

1959 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğan Oral Çelik'in ismi, özellikle 1970'li yılların sonlarında yaşanan siyasi şiddet olaylarıyla duyulmaya başladı.

Çelik'in adı, gazeteci Abdi İpekçi'nin 1 Şubat 1979'da öldürülmesi sonrasında yürütülen soruşturma ve davalarda Mehmet Ali Ağca ile birlikte anıldı.

Ağca'nın 24 Kasım 1979'da Maltepe Askerî Cezaevi'nden firar etmesiyle bağlantılı süreçte de Çelik'in ismi gündeme geldi.

12 Eylül sonrası yurt dışına çıktı

12 Eylül 1980 darbesinin ardından yurt dışına çıkan Oral Çelik, 1980'li yıllarda Avrupa'da yürütülen bazı suç soruşturmalarının yanı sıra Bahçelievler Katliamı yargılamalarında da gündeme geldi.

Çelik, yıllar sonra TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede, Abdullah Çatlı ile birlikte ASALA'ya karşı bazı eylemlerde yer aldığını öne sürdü.

Türkiye'de hakkında yürütülen çeşitli yargılamalar ise beraat ve zamanaşımı kararlarıyla sonuçlandı.

Papa suikastı iddiasıyla uluslararası kamuoyunda gündeme geldi

Oral Çelik'in ismi, 13 Mayıs 1981'de Mehmet Ali Ağca'nın Vatikan'da Papa II. Jean Paul'e düzenlediği suikast girişiminin ardından dünya kamuoyunda da geniş yer buldu.

Çelik, saldırıda Ağca'nın yanında yer alan "ikinci tetikçi" olduğu iddiasıyla uzun süre gündemde kaldı.

Fransa'da yakalanan Çelik, daha sonra İtalya'da yargılandı ve davadan beraat etti. Yargılama sırasında Abdullah Çatlı'nın Çelik lehine ifade verdiği bilgisi basına yansıdı.

1996 yılında Türkiye'ye iade edilen Oral Çelik, ülkeye döndükten sonra ticaretle ilgilendi. Çelik, 1998 yılında bir dönem Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini de yürüttü.

Oral Çelik kimdir?

Oral Çelik, 1959 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Malatya Turan Emeksiz Lisesi ile Sivas Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu.

Hayatı boyunca Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki çeşitli olaylar ve soruşturma dosyaları nedeniyle gündeme gelen Çelik'in adı; Abdi İpekçi cinayeti, Mehmet Ali Ağca'nın Maltepe Askerî Cezaevi'nden firarı, Papa II. Jean Paul'e yönelik suikast girişimi iddiası, Bahçelievler Katliamı davası ve ASALA'ya karşı Avrupa'daki bazı operasyonlarla ilişkilendirilen iddialarda yer aldı.

Fransa'da uyuşturucu ve sahte pasaport suçlamaları nedeniyle 3 yıl hapis yatan Çelik, İtalya ve Türkiye'deki çeşitli suikast ve çete davalarında ise beraat etti veya dosyalar zamanaşımı nedeniyle kapandı.

1996'da Türkiye'ye dönen Çelik, inşaat ve güvenlik sektörlerinde ticaret yaptı. 1998 yılında ise Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini üstlendi.

Oral Çelik, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 67 yaşında hayatını kaybetti.