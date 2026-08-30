Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, dünyaca ünlü bilim insanı ve cerrah Prof. Dr. Mehmet Haberal, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkent Üniversitesi’nde düzenlenen çelenk koyma töreninde konuşan Haberal, 30 Ağustos’un yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda bir milletin kendi geleceğine sahip çıktığı önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu zafer uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitleri ve Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü rahmet ve şükranla anarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Mehmet Haberal, şöyle konuştu:

“30 Ağustos yalnızca geçmişte kalmış bir tarih değildir. 30 Ağustos, bugün bize bir milletin ortak bir amaç etrafında buluştuğunda neleri başarabileceğini anlatan en güçlü mirastır. Bu zafer; vazgeçmeyenlerin, umudunu kaybetmeyenlerin, esarete karşı cesaret edenlerin, umutsuzluğa karşı inananların ve kendi geleceğine sahip çıkanların zaferidir.”

“HAYATIN HER ALANINDA YAŞAMAK GEREK”

Haberal, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bize düşen en büyük sorumluluk, bu büyük zaferin ruhunu yalnızca törenlerle değil, hayatın her alanında yaşatmaktır. Birbirimizi dinleyerek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, çok çalışarak, ortak akıl ve birlik içinde Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır.”

Konuşmasının son bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını anan Prof. Dr. Mehmet Haberal, şunları söyledi:

“Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi; Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve egemenliğini uluslararası alanda güvence altına alan İsmet İnönü’yü ve mücadele arkadaşlarını rahmetle, şükranla anıyorum. Tabii ki İhsan Doğramacı Hocamı da…”

“ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ YAŞIYORSAK ATATÜRK’E BORÇLUYUZ”

Ünlü cerrah Prof. Dr. Haberal, Türkiye’nin bugün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmesini Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bu topraklarda başımız dik, alnımız açık, özgürce yaşayabiliyorsak; bunu bu ülkenin bağımsızlığı için canını ortaya koyan ve ömrünü ülkesinin geleceğine adayan Atatürk’e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bizlere düşen görev; onların bize emanet ettiği bu eşsiz mirasa sahip çıkmak, ülkemize durmadan yeni eserler kazandırmak, ay-yıldızlı bayrağımızı Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Biz Başkent Üniversitesi olarak bunu yapıyoruz. Başkent Üniversitesi’nin eğitim ve sağlık kurumları, bugün bütün vatandaşlarının başını dik tutacağı, gurur duyacağı kurumlar haline gelmiştir.”

Prof. Dr. Mehmet Haberal, mesajının sonunda “Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.